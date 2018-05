Rom (dpa) - Lazio Rom verliert in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Anschluss an Spitzenreiter Juventus Turin und Verfolger SSC Neapel. Der Tabellendritte verlor am 23. Spieltag beim CFC Genua mit 2:3 und liegt nun schon neun Zähler hinter Juve.

Zudem droht Torjäger Miroslav Klose eine erneute Zwangspause. Der deutsche Nationalstürmer Klose musste am Sonntag zur Pause ausgewechselt werden. Nach Angaben der «Gazzetta dello Sport» hat sich der 34-Jährige eine Verstauchung im rechten Knie zugezogen. Sein Bewacher Thomas Manfredini hatte ihn in der 37. Minute gefoult.

Marco Borriello (16.) und Andrea Bertolacci (21) hatten die Platzherren in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Sergio Floccari (58.) und Stefano Mauri (82./Elfmeter) glichen für die Römer aus, bevor Marco Rigoni in der Nachspielzeit Lazios Niederlage besiegelte.

Inter (40) fiel durch eine überraschende 1:3-Niederlage beim Vorletzten in Siena zurück. Der AC Florenz (39) rückte durch ein 2:0 gegen Parma an Inter heran. Ex-Bayer Luca Toni brachte die Toskaner in der 27. Minute in Führung, Stevan Jovetic erhöhte in der 50. Minute. An der Spitze verteidigte Juventus Turin (52) mit einem 2:1-Sieg bei Chievo Verona seinen Dreipunktevorsprung vor Neapel, das Samstagabend Catania Calcio 2:0 geschlagen hatte.