Frankfurt (SID) -



Benno Möhlmann machte die "1000" voll, er wurde zum alleinigen Rekordtrainer in der Historie der 2. Bundesliga - doch der große Tag endete für den Trainer des FSV Frankfurt mit einer Enttäuschung. Der FSV verlor gegen den FC Ingolstadt am ersten Spieltag nach der Winterpause mit 0:2 (0:0). Möhlmann bleibt mit seiner Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle, ebenso der FCI, der nach sechs Spielen in Serie ohne Dreier durch das erste Zweitliga-Tor von Karl-Heinz Lappe (57.) und einen Treffer von Caiuby (67.) wieder mal gewann.

Für Möhlmann war es trotz des tristen Spielverlaufs ein besonderer Tag. Der 58-Jährige, zuvor noch gleichauf mit Uwe Klimaschefski, saß zum 420. Mal in der 2. Liga auf der Bank. Als Trainer oder Spieler in der 1. und 2. Liga war es sein 1000. Spiel, "eine Geschichte, die nicht ganz ohne Arbeit und Können abläuft", wie er sagte.

Beinahe hätte Möhlmann vor 3056 Zuschauern auch ein frühes Slapstick-Tor bejubeln können. Ramazan Özcan im Ingolstädter Tor rutschte ein Rückpass über den Schuh, doch Özcan besann sich, sprintete hinter dem Ball her und schlug ihn ins Seitenaus.

Ansonsten war das Spiel auf schwachem Niveau, Chancen gab es trotz leichter Frankfurter Vorteile selten. Eine der wenigen: ein Lattentreffer des FSV-Stürmers John Verhoek in der 52. Minute. Fünf Minuten später traf Lappe nach einem Konter für den FCI, und Caiuby verwandelte einen Freistoß direkt.