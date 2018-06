Paris (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw muss beim ersten Länderspiel des Jahres auf Bastian Schweinsteiger verzichten. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München sagte seine Teilnahme für die Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in Paris gegen Frankreich ab. Schweinsteiger hat sich in der Partie der Münchner gestern in Mainz eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Löw verzichtet auf eine Nachnominierung.

