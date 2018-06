Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Februar:

5. Kalenderwoche

34. Tag des Jahres

Noch 332 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Ansgar, Hannah, Simeon

HISTORISCHE DATEN

2012 - Die seit Jahren angeschlagene ungarische Fluggesellschaft Malev stellt nach 66 Jahren ihren Betrieb ein.

2011 - Der verfügbare Pool an IPv4-Adressen für Computer, Handys und andere Geräte mit Netzanschluss ist ausgeschöpft. Dies teilt die oberste Vergabestelle für diese Kennzahlen, die Internet-Organisation IANA, in Miami mit.

2006 - Im Roten Meer sinkt rund 90 Kilometer vor dem Zielhafen Safaga in Ägypten eine Fähre. Mehr als 1000 Menschen sterben.

1998 - Ein US-Militärjet durchschneidet im Tiefflug das Kabel einer Seilbahn beim norditalienischen Ski-Ort Cavalese. 20 Menschen, darunter acht Deutsche, kommen ums Leben.

1988 - In Kiel legt der Untersuchungsausschuss zur Barschel-Affäre seinen Abschlussbericht vor.

1959 - Ein Flugzeug mit den Rock 'n' Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper an Bord stürzt kurz nach dem Start in Iowa (USA) ab. Alle Insassen kommen ums Leben.

1934 - Die «Deutsche Luft-Hansa» nimmt den Postflugdienst von Europa nach Südamerika auf.

1917 - Die Vereinigten Staaten brechen die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, nachdem deutsche U-Boote erneut neutrale Schiffe versenkt hatten.

1830 - Im Londoner Protokoll wird Griechenland als unabhängig anerkannt und eine Erbmonarchie eingeführt.

AUCH DAS NOCH

1993 - dpa meldet: Einen zweihundert Jahre alten Käse aus Tibet hat ein Brite beim Auktionshaus Sotheby's in London für 1000 Pfund (ca. 1200 Euro) ersteigert.

GEBURTSTAGE

1971 - Sarah Kane, britische Dramatikerin («Zerbombt»), gest. 1999

1948 - Henning Mankell (65), schwedischer Kriminalschriftsteller («Die fünfte Frau»)

1938 - Tony Marshall (75), deutscher Schlagersänger («Schöne Maid»)

1928 - Andrzej Szczypiorski, polnischer Schriftsteller («Die schöne Frau Seidenman»), gest. 2000

1898 - Alvar Aalto, finnischer Architekt («Finlandia»), gest. 1976

TODESTAGE

1998 - Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller («Der Aufstand der Dicken»), geb. 1928

1468 - Johannes Gutenberg, deutscher Buchdrucker, zwischen 1397 und 1400 geboren