München (dpa) - Der Iran ist unter bestimmten Bedingungen zu Verhandlungen mit den USA über sein umstrittenes Atomprogramm bereit. Das sagte der iranische Außenminister Ali-Akbar Salehi bei der Sicherheitskonferenz in München. Aber dieses Mal müsse sichergestellt sein, dass die andere Seite mit authentischen Absichten komme. Er sagte außerdem, der Iran werde sich am 25. Februar in Kasachstan zu einer neuen - bisher nicht vereinbarten - Verhandlungsrunde mit den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates und Deutschland treffen.

