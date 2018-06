Kirkuk (AFP) Bei einem Bombenanschlag und einem anschließenden Angriff auf das Polizeihauptquartier im nordirakischen Kirkuk sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Weitere 70 Menschen seien bei der Attacke am Sonntagmorgen verletzt worden, sagte ein ranghoher Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Offenbar hätten die Angreifer zunächst erfolglos versucht, das Gebäude zu stürmen. Daraufhin sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Auto in die Luft, wie der Chef des örtlichen Rettungsdienstes, Polizeigeneral Natah Mohammed Sabr, sagte.

