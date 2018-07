Rom (AFP) Bei einer Bruchlandung einer Passagiermaschine mit 50 Insassen am Flughafen Rom-Fiumicino sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Eine Maschine vom Typ ATR 72 der rumänischen Gesellschaft Carpatair schoss bei der Landung über die Piste hinaus, wie die Behörden und die Feuerwehr mitteilten. Zur Seite geneigt und mit beschädigtem Fahrwerk kam die Maschine zum Stehen. Die schwersten Verletzungen erlitt ein rumänisches Crewmitglied, das Medienberichten zufolge Wirbelsäulenverletzungen davon trug; der 30-Jährige sei aber nicht in Lebensgefahr. Die Unfallursache war zunächst unklar.

