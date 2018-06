Los Angeles (dpa) - Die Schauspielerin Christina Ricci (32) möchte heiraten. Sie sei mit ihrem Freund James Heerdegen verlobt, bestätigte Ricci dem US-Magazin «Us Weekly».Der Kameratechniker, den Ricci bei Dreharbeiten kennengelernt hat, habe bereits im Herbst um ihre Hand angehalten.

Ricci trug seitdem einen großen Ring, äußerte sich zunächst aber nicht zu Verlobungsgerüchten. Sie war zuvor mit dem Schauspieler Owen Benjamin verlobt, im Sommer 2009 ging diese Beziehung jedoch auseinander. Ricci war zuletzt an der Seite von «Twilight»-Star Robert Pattinson in der Literaturverfilmung «Bel Ami» (2012) auf der Leinwand zu sehen. Mit elf Jahren war sie als Wednesday in der schwarzen Komödie «Die Addams Family» bekanntgeworden.

Usmagazine.com