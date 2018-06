Berlin (dpa) - Ex-Fraport-Chef Wilhelm Bender ist offenbar bereit, die Geschäftsführung des Berliner Hauptstadtflughafens zu übernehmen. Das habe Bender am Abend auf dem Ball des Sports in Wiesbaden deutlich gemacht, berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Ihm war demnach ein Bericht gezeigt worden, in dem ein langjähriger enger Mitarbeiter mit den Worten zitiert wurde: «Gehen Sie einmal davon aus, dass er es macht.» Dazu habe Bender gesagt, das dementiere er nicht. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wollte sich dazu nicht äußern.

