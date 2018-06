München (dpa) - Die weltgrößte Sportartikelmesse ispo beginnt heute in München. Vier Tage lang zeigen fast 2500 Aussteller ihre Neuheiten. Ein Schwerpunktthema der Messe ist in diesem Jahr der Sport als Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Viele Krankenkassen bieten ihren Mitgliedern bereits Sportprogramme an. Dieses Geschäft rund um den «Megatrend Gesundheit» wird laut der Veranstalter in den nächsten Jahren stark wachsen. Auf der ispo widmet sich eine Konferenz dem Thema Sport und Gesundheit. Im vergangenen Jahr legten die Umsätze im Sportfachhandel um zwei Prozent auf 7,34 Milliarden Euro zu.

