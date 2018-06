Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel will mit einem Bundeskanzler Peer Steinbrück «die soziale Marktwirtschaft neu begründen». Das sagte er der «Bild am Sonntag». Das sei notwendig, weil die «Banker es so treiben wie vor der Krise». Gegenwärtig werde die Grundlage für die nächste Krise gelegt. «Peer Steinbrück bringt für diese Bändigung des Finanzkapitalismus die größte Kompetenz mit.» Der Union und Kanzlerin Angela Merkel warf Gabriel mangelnde soziale Kompetenz vor. Die CDU verstehe nicht den Sinn eines Mindestlohns.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.