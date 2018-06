Damaskus (AFP) Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hat Israel vorgeworfen, Syrien destabilisieren zu wollen. Der vor einigen Tagen ausgeführte israelische Luftangriff in Syrien "entlarvt die wahre Rolle, die Israel in Zusammenarbeit mit feindlichen ausländischen Kräften und deren Agenten auf syrischem Boden spielt", sagte Assad am Sonntag laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Sana. Israel wolle Syrien "destabilisieren und schwächen", sagte er demnach bei einem Treffen mit dem iranischen Chefunterhändler Said Dschalili in der Hauptstadt Damaskus.

