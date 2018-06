Paris (dpa) - Mona Barthel hat das Tennis-Turnier in Paris gewonnen. Die 22-Jährige siegte im Endspiel gegen die an Nummer eins gesetzte Italienerin Sara Errani mit 7:5, 7:6 und feierte damit den zweiten Titel ihrer Karriere. Nach 1:56 Stunden verwandelte Barthel in der französischen Hauptstadt ihren dritten Matchball. Im vergangenen Jahr hatte Angelique Kerber das Hallen-Turnier gewonnen und damals ihren ersten Titel geholt.

