Istanbul (AFP) Nach dem Mord an einer 33-jährigen US-Bürgerin hat die türkische Polizei Medienberichten zufolge elf Menschen festgenommen. Wie die Zeitung "Radikal" am Sonntag berichtete, war die Leiche der zweifachen Familienmutter am Vortag in den Ruinen der alten Stadtmauer von Istanbul entdeckt worden. Demnach starb sie an einer Kopfverletzung. Die Zeitung "Hürriyet" berichtete, die Tote sei möglicherweise bereits am Dienstag in eine Decke gewickelt aus einem Auto nahe der Mauer geworfen worden. Sie berief sich auf einen Zeugen, der dies beobachtet haben will.

