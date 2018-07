Kairo (dpa) - Die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei in Ägypten sind auch am späten Abend weitergegangen. Wie die ägyptische Zeitung «Al Ahram» online berichtet, versammelten sich in der Nähe des Präsidentenpalastes in Kairo Hunderte Regimegegner. Die Demonstranten warfen Brandsätze und Feuerwerkskörper. Die Polizei schoss in die Luft. Berichte über Verletzte gibt es noch nicht. Auch in der Hafenstadt Alexandria kam es laut «Al Ahram» zu Krawallen. Die Demonstranten fordern seit Tagen den Rücktritt von Präsident Mohammed Mursis und einen Sturz seines Regimes.

