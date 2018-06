New York (AFP) Bei einem Busunfall in den USA sind am Samstagabend 34 Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Bus war auf der Autobahn unterwegs, als er bei Boston im Bundesstaat Massachusetts gegen eine Überführung krachte, wie Medien berichteten. An Bord des Fahrzeugs waren 42 Insassen auf dem Weg von der Harvard Universität in den Bundesstaat Pennsylvania.

