München (AFP) Israels Verteidigungsminister Ehud Barak hat indirekt die Berichte über einen israelischen Angriff auf syrische Militäreinrichtungen bestätigt. "Was sich vor einigen Tagen ereignet hat (...), ist ein weiterer Beweis, dass wir meinen, was wir sagen", sagte Barak am Sonntag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Israel sei der Meinung, dass die Lieferung moderner Waffensysteme in den Libanon "nicht erlaubt sein sollte".

