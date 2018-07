Crewe/Wolfsburg (dpa) - Die britische VW-Nobeltochter Bentley will mit einem neuen Luxus-Geländewagen die kauffreudige Oberschicht vor allem in boomenden Schwellenländern wie China anlocken.

«Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Auto bauen werden», sagte ein Sprecher am Montag. Eine endgültige Entscheidung gebe es noch nicht.

Das «Handelsblatt» hatte unter Berufung auf Aufsichtsratskreise bei Europas größtem Autobauer berichtet, das als «Falcon» (Falke) bezeichnete und bis zu 600 PS starke Modell solle von 2015 an verkauft werden. VW will sein Luxus-Segment besonders in Fernost, Russland und der Golf-Region, aber auch in den USA weiter ausbauen.

Zugleich treiben die Wolfsburger die Entwicklung neuer Kleinstwagen voran. Ein Einstiegsmodell für umgerechnet weniger als 7000 Euro dürfte nach Einschätzung von Betriebsratschef Bernd Osterloh voraussichtlich 2016 in China in die Produktion gehen.

Der fünf Meter lange «Falcon» dagegen könnte in der Basisversion mindestens 200 000 Euro kosten. Es soll Kundenanfragen aus aller Welt geben. Seit längerem war darüber spekuliert worden, wie der Konzern seine Strategie im Geschäft mit großen Geländelimousinen (SUV) fortsetzt. Bentley-Chef Wolfgang Schreiber wolle 3000 bis 4000 «Falcon» bauen lassen, hieß es aus Unternehmenskreisen. Sie könnten im slowakischen Bratislava und am Bentley-Sitz in Crewe entstehen.

Der Bau von Nobelschlitten jenseits «normaler» Oberklasseautos wie Audi A8 oder VW Phaeton mit Hilfe der Töchter Bentley, Bugatti und Lamborghini soll den VW-Konzern im Markt exklusiver Luxusmodelle etablieren. Der «Falcon» ist eine überarbeitete Version einer Studie, die vor etwa einem Jahr vorgestellt worden war. Die britische Tochter soll auf zusätzliche Rendite getrimmt werden. Beim französischen Ableger Bugatti sind derweil neue Supersportwagen in Arbeit. Auch die Kernmarke VW Pkw plant eine weitere Auflage der Edelkarosse Phaeton.