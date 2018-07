Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag tief in die Verlustzone abgerutscht. Nach einem zögerlichen Start intensivierte der Dax nach dem Mittag seine Talfahrt und büßte zuletzt 1,41 Prozent und 7722 Punkte ein.

Zeitweise war der Leitindex nicht nur unter die Marke von 7800 Punkten, sondern auch gleich noch unter die 7700 Punkte gefallen. Der MDax fiel um 0,85 Prozent auf 12 648 Punkte, und der TecDax sank um 0,34 Prozent auf 877 Punkte.

Börsianer erklärten den Rücksetzer mit neuen politischen Sorgen in der Eurozone, speziell wegen den in Spanien kursierenden Korruptionsvorwürfen gegen die Regierungspartei. «Ein drohendes Ende für Ministerpräsident Mariano Rajoy und seine Partei würde die derzeit laufende Haushaltskonsolidierung in Spanien untergraben», sagte Marktexperte Ishaq Siddiqi vom Broker ETX Capital am Mittag.

Als Unruheherd verwies er zudem auf die jüngsten Wahlumfragen in Italien, die darauf hindeuten, dass die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi vor der baldigen Parlamentswahl in der Wählergunst aufholt.

Größter unter lediglich zwei verbliebenen Dax-Gewinnern waren die Aktien von RWE mit einem Zugewinn von fast einem halben Prozent. Laut Presseberichten erwägt der Versorger deutliche Ausgabenkürzungen, um seine Verschuldung abzubauen. Schlusslicht waren dagegen die Aktien der Commerzbank, die nach überraschend vorgelegten Eckdaten um fast fünf Prozent abrutschten. Sonderbelastungen hatten das Institut im vierten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,39 Prozent am Freitag auf 1,38 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,01 Prozent auf 133,14 Punkte. Der Bund-Future stieg um ein halbes Prozent auf 142,33 Punkte. Der Kurs des Euro gab nach: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3552 (Freitag: 1,3644) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7379 (0,7329) Euro.