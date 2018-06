Paris (AFP) Mehr als jede dritte neue Windkraftanlage rund um den Globus ist im vergangenen Jahr in China aufgestellt worden. 2012 seien dort Windräder mit einer Spitzenleistung von 15,9 Gigawatt gebaut worden, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des Analysedienstes Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Allein die in der Volksrepublik neu gebauten Anlagen könnten damit doppelt soviel Strom erzeugen wie sämtliche in Frankreich betriebenen Windkraftanlagen. In Deutschland wurden laut Bundesverband WindEnergie 2012 Anlagen mit einer Leistung von 2439 Megawatt neu installiert.

