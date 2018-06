Moskau (AFP) Nach einer Säureattacke auf sein Gesicht hat der Leiter des russischen Bolschoi-Balletts, Sergej Filin, am Montag das Krankenhaus in Moskau verlassen, um zur weiteren Behandlung nach Deutschland zu fliegen. Fernsehbilder zeigten am Morgen, wie der 42-Jährige mit einer Sonnenbrille über den Augen in Begleitung seiner Ehefrau aus der Klinik kam. "Ich fühle mich gut, ich würde sogar sagen, hervorragend - wenn ich nur ein bisschen besser sehen könnte", sagte Filin. Sein Blick sei "neblig und verschwommen".

