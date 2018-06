Frankfurt/Main (AFP) Die Commerzbank hat zum Jahresende einen massiven Verlust eingefahren. Der Konzern habe das vierte Quartal von Oktober bis Dezember voraussichtlich mit einem Minus von 720 Millionen Euro abgeschlossen, teilte Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Montag in Frankfurt am Main mit. Im Gesamtjahr 2012 habe die Commerzbank ein Konzernergebnis mit einem leichten Plus von sechs Millionen Euro eingefahren.

