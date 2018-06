Berlin (AFP) Der Zustand des Waldes in Deutschland hat sich 2012 im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Vor allem Buchen und Kiefern geht es gut, Eichen dagegen nicht, heißt es der jüngsten Waldzustandserhebung, die das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montag in Berlin veröffentlichte. Der Kiefer geht es demnach so gut wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984. Eichen weisen hingegen schon seit rund zehn Jahren einen schlechten Kronenzustand auf. Dieser Trend setzt sich derzeit wegen eines hohen Befalls von Raupen und der Pilzkrankheit Mehltau fort.

