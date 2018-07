Brüssel (AFP) Spanien hat von der Troika ein gutes Zeugnis für die Umsetzung seines Bankenprogramms bekommen. Die "Reparatur und Reform" des spanischen Finanzsektors gehe schnell voran, erklärte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Montag in Brüssel. Das ergab die zweite Überprüfung des Programms durch EU-Kommission, Europäische Zentralbank (EZB) und Internationalen Währungsfonds (IWF). Allerdings gab Rehn der Regierung in Madrid auch eine Warnung mit: Der Prozess müsse "wie geplant abgeschlossen und präzise umgesetzt werden", mahnte er.

