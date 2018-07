Hamburg (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, die Bürger über die möglichen Kosten der Euro-Krise im Unklaren zu lassen. "Angela Merkel, die Griechenland ursprünglich keinen Cent geben wollte, muss den Bürgern endlich die Wahrheit sagen", forderte Steinbrück in einem am Montag veröffentlichten Interview mit "Spiegel Online". "Wir müssen uns selbst ehrlich machen", sagte Steinbrück. Deutschland sei längst in einer Haftungsunion. "Und diese wird letztlich dazu führen, dass wir für die Euro-Krise auch zahlen müssen."

