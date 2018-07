Ingolstadt (SID) - Björn Barta bleibt dem ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erhalten. Der 32 Jahre alte Stürmer hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag in der Länderspielpause um zwei Jahre bis 2015 verlängert. Barta war im vergangenen Jahr zum derzeitigen Tabellensechsten zurückgekehrt. Der gebürtige Berliner hatte bereits von 2005 bis 2007 für die Ingolstädter gespielt.

"Björn kann in jeder Reihe spielen, ist ein Kämpfer mit Herz. Solche Typen will jeder in seinem Team haben", sagte ERC-Sportdirektor Jim Boni.