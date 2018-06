Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück will im Fall eines Wahlsieges das gesamte System der familienpolitischen Leistungen auf den Prüfstand stellen. «Wir brauchen eine Umstellung der Familienpolitik», sagte Steinbrück «Spiegel online». In Zukunft könne es nicht darum gehen, an einzelnen Instrumenten herumzustricken. Die SPD wolle so viel Geld wie möglich in die Infrastruktur stecken. Ein von der Bundesregierung beauftragter Gutachterkreis kommt laut «Spiegel» zu dem Schluss, dass viele Familienleistungen untauglich und wirkungslos sind.

