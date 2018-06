Berlin (dpa) - Hunderte Fans haben den Hollywood-Star Bruce Willis vor der Deutschland-Premiere seines neuen Films in Berlin empfangen. Sie versammelten sich am Abend vor dem Kino am Potsdamer Platz, wo Willis «Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben» vorstellte. Der fünfte Teil der Actionreihe kommt genau 25 Jahre nach dem ersten Teil in die Kinos. Als Willis vor dem Kino eintraf, klatschten, kreischten und fotografierten die Fans. Unter den Premierengästen war auch der deutsche Schauspieler Sebastian Koch, der in dem Film eine Nebenrolle hat.

