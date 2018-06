Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen setzt weiter auf Sebastian Boenisch. Die Rheinländer verlängerten den im Juni auslaufenden Vertrag mit dem 26 Jahre alten polnischen Nationalspieler bis zum 30. Juni 2016. Das gaben die Rheinländer am Tag nach dem 2:3 im Spitzenspiel gegen Meister Borussia Dortmund bekannt.

Der damals vereinslose Boenisch war Anfang November nach Leverkusen gekommen, nachdem sich die beiden Verteidiger Michal Kadlec und Daniel Schwaab schwerer verletzt hatten.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die Verantwortlichen bei Bayer von meinen Qualitäten überzeugen konnte", sagte Boenisch. Sportdirektor Rudi Völler freut sich darüber, "dass Sebastian nicht nur bei uns so gut eingeschlagen hat, sondern sich durch seine Leistungen in Leverkusen auch wieder in die polnische Nationalmannschaft spielen konnte. Auch das zeigt, dass wir mit seiner Verpflichtung richtig gelegen haben."