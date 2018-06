Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw muss vor dem ersten Länderspiel des Jahres erneut einige Absagen hinnehmen. Die Dortmunder Mario Götze, Marco Reus und Marcel Schmelzer können wegen Verletzungen nicht mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur Partie gegen Frankreich nach Paris reisen.

Dies teilten deren Arbeitgeber Borussia Dortmund und der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Ungewiss ist am Mittwoch zudem das Mitwirken von Italien-Legionär Miroslav Klose sowie von Lars Bender von Bayer Leverkusen, die wegen Blessuren in München behandelt wurden.

Über mögliche Nachnominierungen wollte Löw erst im Laufe des Montags entscheiden. Nach der Absage des Dortmund-Trios hat der DFB-Chefcoach noch 19 Spieler in seinem Aufgebot. Bereits am Sonntag hatte der Münchner Bastian Schweinsteiger wegen Adduktorenproblemen absagen müssen. Zunächst war bei ihm von einer Knöchelblessur die Rede gewesen.

Mittelfeldspieler Götze leidet an einem viralen Infekt. Reus fällt wegen einer Adduktorenzerrung aus. Bei Schmelzer wurde eine Sprunggelenksverletzung sowie eine Racheninfektion diagnostiziert. Ilkay Gündogan wird trotz einer Außenbanddehnung im Sprunggelenk, die er sich am Sonntag beim 3:2 in Leverkusen zugezogen hatte, zur Nationalmannschaft reisen. Schon vor dem letzten Länderspiel 2012 in den Niederlanden (0:0) hatte Löw sechs Absagen erhalten.

Teammanager Oliver Bierhoff betonte die Bedeutung der Partie im Stade de France vor den Toren von Paris. «Wenn uns ein Sieg gelingen würde, wäre das ein guter moralischer Aspekt dieses Spiels», sagte er am Montag nach dem Eintreffen der Spieler in Frankfurt. Die DFB-Elf hat seit 78 Jahren nicht mehr in Frankreich gewonnen. Der letzte Sieg gegen die «Equipe tricolore» überhaupt datiert aus dem Jahr 1987. Seit 2008 konnte Deutschland zudem kein Auftaktspiel in einem Kalenderjahr mehr gewinnen. «Wir werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen und nicht an diese Serie denken», sagte Stürmer Mario Gomez.

