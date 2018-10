London (SID) - Lewis Holtby genießt sein neues Fußballer-Leben seit seinem Wechsel in der vergangenen Woche vom Bundesligisten Schalke 04 zu Tottenham Hotspur nach England in vollen Zügen. "Seit ein paar Tagen lebe ich meinen Traum: Ich spiele bei einem absoluten Topklub in der Premier League", verkündete der U21-Nationalspieler in seinem Blog auf www.fussball.de.

"Ich habe direkt gemerkt, dass das Tempo und die Härte hier tatsächlich ganz anders sind als in der Bundesliga. Es geht mächtig zur Sache, die Schiedsrichter pfeifen weniger. Das Spiel ist knallhart, aber das liegt mir, und es macht richtig Spaß", schrieb Holtby.

Nach dem 1:0 bei West Bromwich Albion habe er im Anschluss an das gemeinschaftliche Abendessen einen Song vor der gesamten Mannschaft zum Besten geben müssen. "Ich habe das englische Rugby-Lied "Sweet Low, Sweet Chariot" geträllert", schrieb Holtby.

"Die Fans von Tottenham hätten fast die komplette zweite Hälfte ein Lied für ihn gesungen. "Sie haben 'I just can't get enough' von Depeche Mode umgedichtet auf Lewis Holtby. Ein Wahnsinn, ich hatte wirklich Gänsehaut. Mit einer solchen Unterstützung hätte ich so schnell nicht gerechnet", berichtete Holtby.