Frankfurt/Main (SID) - Kapitän Philipp Lahm hat seinem Vertreter Bastian Schweinsteiger widersprochen und den Teamgeist in der Fußball-Nationalmannschaft als perfekt bezeichnet. "Wir haben ein gutes Klima, da muss nichts besser werden", sagte der Abwehrspieler von Rekordmeister Bayern München dem Fachmagazin kicker: "Es ist ganz normal, kollegial. Man redet miteinander und hilft sich, wir sitzen zusammen am Kartentisch. (...) Ich mache mir überhaupt keine Sorgen."

Im Mittelpunkt 2013 sollten laut Lahm "taktische Elemente" stehen, vor allem mit Blick auf das 4:4 im letzten Qualifikationsspiel gegen Schweden. "Bei einem 4:4 kann natürlich mit der Defensivarbeit etwas nicht stimmen, da muss man sich klar hinterfragen", sagte er. Allerdings hält er die Diskussion grundsätzlich für übertrieben. "Bei der EM kassierten wir gegen Portugal kein Tor, gegen Holland eines, aber unser Defensivverhalten soll so schlecht sein."

Auch Mesut Özil macht sich um die Nationalelf trotz der viel diskutierten Rückschläge gegen Schweden und im EM-Halbfinale gegen Italien (1:2) keine Sorgen. "Ich rechne jetzt fest mit einer positiven Stimmung im Kader", sagte der Spielmacher von Real Madrid ebenfalls dem kicker. "Wenn man ein paar aufgeregte Medien ausnimmt, ist der Schaden nicht so groß. Ich freue mich jedes Mal, zur Nationalmannschaft zu kommen. Ich spüre da immer noch eine positive Stimmung, sehe uns als funktionierende Einheit. Auch mit dem Trainerteam. Alles andere wird aus meiner Sicht übertrieben."

Schweinsteiger hatte im Herbst in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung behauptet, dass bei der EM die Auswechselspieler bei Toren nicht so mitgejubelt hätten, wie es bei Spielen von Bayern München der Fall sei. "Wir haben gerade wirklich einen guten Geist in der Mannschaft, das spürst du ja zum Beispiel, wenn ein Tor fällt: Springt da die komplette Bank auf? Bei uns springt sie auf, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zur Nationalmannschaft bei der EM. Da sind nicht immer alle gesprungen", hatte Schweinsteiger gesagt.