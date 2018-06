München (dpa) - Dank eines späten Joker-Tores von Florian Riedel hat der 1. FC Kaiserslautern seinen Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt.

Die Pfälzer siegten zum Abschluss des 20. Spieltags mit 1:0 (0:0) beim TSV 1860 München und liegen mit nun 35 Punkten in der Tabelle auf Platz drei - fünf Zähler vor dem Vierten Union Berlin. Die Gastgeber wiederum verspielten vor 19 100 Zuschauern in der Allianz Arena wegen des Riedel-Treffers in der 87. Spielminute die Möglichkeit auf Rang vier.

Auf den Aufstiegsrängen liegen weiterhin unangefochten Eintracht Braunschweig (47 Punkte) und Hertha BSC (45). «Im Moment freue ich mich einfach nur riesig für die Mannschaft. Wir hatten uns viel vorgenommen für das neue Jahr», sagte Riedel. Nur 46 Sekunden nach seiner Einwechslung sorgte er mit seinem ersten Ballkontakt für den glücklichen Erfolg der Pfälzer. «Kompliment an die Mannschaft, das war ein wichtiges Spiel, und daher bin ich froh, dass wir gewonnen haben», sagte FCK-Trainer Franco Foda. 1860-Sportchef Florian Hinterberger dagegen war «sehr enttäuscht und sehr niedergeschlagen».

Beide Trainer setzten im ersten Pflichtspiel des Jahres stark auf ihre Winter-Neuzugänge. Angeführt von der agilen Bayern-München-Leihgabe Mitchell Weiser entfachten die Gäste zu Beginn mehr Druck, doch dann drehten die «Löwen» auf. Die Münchner ließen in kurzer Zeitfolge beste Großchancen ungenutzt.

Zunächst scheiterte das neue Sturm-Duo Rob Friend und Ola Kamara an FCK-Schlussmann Tobias Sippel (16. Minute), dann schoss Daniel Halfar einen Freistoß aus rund 24 Metern an die Latte (24.). Schließlich traf wiederum Friend erst lediglich per Linksschuss ans Außen- (28.) und kurz vor Halbzeitpfiff per Kopf aufs Tornetz.

In der zweiten Halbzeit sank das spielerische Niveau der bis dahin munteren Partie zweier aufstiegsambitionierter Mannschaften. Die Spielzüge blieben zumeist im Mittelfeld stecken. Zwar blieben die Münchner das dominante Team, taten sich aber schwer, an der kompromisslosen Gäste-Defensive vorbei zu kombinieren. Doch auch die Möglichkeiten nach Ecken und Freistößen fanden nicht ins Tor.

Auf der anderen Seite strich Florian Dicks Freistoß aus 20 Metern knapp über das Gehäuse von 1860. Doch nur kurz nach seiner Einwechslung traf Riedel und sicherte den glücklichen Auswärtserfolg.