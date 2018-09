Den Haag (dpa) - Die Fußball-Welt wird vom größten Wettskandal ihrer Geschichte erschüttert. Die europäische Polizeibehörde Europol hat nach eigenen Angaben alleine in 15 Nationen Europas mehr als 380 verdächtige Spiele von 2008 bis 2011 ermittelt. Unter diesen Partien sind Begegnungen der WM- und EM-Qualifikation sowie zwei Champions-League- Spiele, darunter ein Treffen in England. Die Spiele waren in ihren Ländern meist als Einzelfälle schon bekannt. Alleine in Deutschland stehen laut dem Bochumer Hauptkommissar Friedhelm Althans 70 Partien unter Verdacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.