London (AFP) Die Londoner Polizei Scotland Yard hat einem Zeitungsbericht zufolge die Identitäten von rund 80 toten Kindern zur Verwendung für verdeckte Ermittler gestohlen. Die verdeckten Ermittler hätten die Namen der Kinder angenommen; dafür seien eigens entsprechende Dokumente wie Pässe und Führerscheine ausgestellt worden, berichtete die Zeitung "The Guardian" am Sonntag. Scotland Yard habe die Praxis von 1968 bis 1994 über knapp drei Jahrzehnte angewendet, ohne die Eltern der Kinder zu informieren. Ziel sei es gewesen, die Ermittler in Protestgruppen einzuschleusen.

