Ramallah (AFP) Die israelische Armee hat in der Nacht zum Montag im Westjordanland zahlreiche Hamas-Mitglieder festgenommen, darunter drei Abgeordnete der radikalislamischen Palästinenserorganisation. Dies teilte die Hamas in Ramallah mit. Während die Hamas von insgesamt 20 Festnahmen sprach, gab die israelische Armee ihre Zahl mit 25 an, ohne nähere Details zu nennen.

