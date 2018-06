Tokio (AFP) Chinesische Schiffe sind erneut in japanische Hoheitsgewässer um eine zwischen Japan und China umstrittene Inselgruppe im Ostchinesischen Meer eingedrungen. Die zwei Schiffe der Küstenwache seien am Montag bei dem Archipels eingetroffen, der in Japan Senkaku und in China Diaoyu genannt wird, teilte die japanische Küstenwache mit. China schickt seit Wochen immer wieder Schiffe in das Seegebiet, um Stärke im Streit um die Inseln zu zeigen.

