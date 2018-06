Brüssel (dpa) - Unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen berät ein Brüsseler Gericht heute über den Antrag des Mädchenmörders Marc Dutroux auf vorzeitige Haftentlassung. Die Anhörung hinter verschlossenen Türen könne sich bis in den Abend ziehen, hieß es vom Gericht. Ob der 56-jährige selbst bei dem Termin dabei sein will, kann er bis zur letzten Minute selbst entscheiden. Eine Entscheidung über den Antrag oder gar eine Freilassung Dutrouxs noch am Tag der Anhörung ist laut Gericht ausgeschlossen. Selbst ein positiver Entscheid wäre allenfalls «ein erster Schritt» Richtung Freiheit.

