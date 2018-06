Pfullendorf (dpa) - Der Küchenmöbelhersteller Alno hat es zumindest im operativen Geschäft erstmals seit 2005 wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe 2012 nach vorläufigen Zahlen ein Gewinn von 1,1 Millionen Euro gestanden, teilte das Unternehmen am Montag in Pfullendorf mit.

Im Jahr zuvor hatte Alno noch ein negatives Ebit von 10,7 Millionen Euro ausgewiesen. Der Umsatz sank um 1,5 Prozent auf 446,1 Millionen Euro. Alno hatte zuletzt seine Preise angehoben und unprofitable Geschäfte gestoppt. Angaben zum Nachsteuerergebnis will der Küchenbauer im Geschäftsbericht machen, der am 30. April veröffentlicht wird.