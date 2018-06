New York/Los Angeles (dpa) - Stimmgewaltiges Trio beim wohl wichtigsten internationalen Musikpreis: Sting, Rihanna und Bruno Mars werden am Sonntag gemeinsam bei der Grammy-Verleihung auftreten. Das teilten die Veranstalter am Montag in Los Angeles mit.

Bruno Mars (27) und Rihanna (24) sind in diesem Jahr selbst nominiert, Sting (61) hat die begehrte Trophäe in seiner Karriere bereits 16 Mal gewonnen. Auch ein Auftritt der zweifachen Grammy-Gewinnerin und Nominierten Kelly Clarkson wurde für das Rahmenprogramm der Verleihung angekündigt. Bei den 55. Grammy Awards am 10. Februar sollen zum Beispiel auch Justin Timberlake, Taylor Swift und Elton John auftreten.

Mitteilung der Veranstalter