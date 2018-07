Europol: Mehr als 380 Spiele unter Manipulations-Verdacht

Den Haag (dpa) - Dem europäischen Fußball droht der größte Wettskandal in seiner Geschichte. Die europäische Polizeibehörde Europol hat nach eigenen Angaben mehr als 380 verdächtige Spiele ermittelt, darunter Partien der WM- und der EM-Qualifikation sowie zwei Champions-League-Begegnungen. Europol-Chef Rob Wainwright sprach am Montag auf einer Pressekonferenz in Den Haag von Manipulationen «auf einem nie dagewesenen Niveau».

34:31-Sieg: Baltimore Super Bowl-Champion

New Orleans (dpa) - Die Baltimore Ravens haben erstmals seit 2001 wieder den Super Bowl gewonnen. Am Sonntag setzte sich das Team im Finale der National Football League (NFL) vor 71 024 Zuschauern im Superdome von New Orleans mit 34:31 gegen die San Francsico 49ers durch. Nachdem die Ravens bis zur 32. Minute verdient mit 28:6 geführt hatten, fiel in der Arena für mehr als eine halbe Stunde der Strom aus. Im Anschluss an die Unterbrechung kam San Francisco zwischenzeitlich bis auf 29:31 heran, konnten die Partie jedoch nicht mehr drehen. Baltimore ist zum zweiten Mal NFL-Champion. Die 49ers mussten sich im sechsten Super Bowl-Finale erstmals geschlagen geben.

Dortmunder Reus, Götze und Schmelzer nicht zum Länderspiel

Dortmund (dpa) - Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Frankreich in Paris findet ohne die Dortmunder Mario Götze, Marco Reus und Marcel Schmelzer statt. Wie der deutsche Meister Borussia Dortmund am Montag mitteilte, mussten die drei Profis Bundestrainer Joachim Löw verletzungsbedingt absagen. Mittelfeldspieler Götze leidet an einem viralen Infekt. Reus fällt wegen einer Adduktorenzerrung aus. Bei Schmelzer wurde eine Sprunggelenkverletzung sowie eine Racheninfektion diagnostiziert.

Neureuther traut Höfl-Riesch viel zu: «Keine bessere Wettkämpferin»

Schladming (dpa) - Felix Neureuther traut Maria Höfl-Riesch trotz ihrer keinesfalls berauschenden Weltcup-Saison eine sehr erfolgreiche WM zu. «Es gibt keine bessere Wettkämpferin als die Maria. Wenn die ins Starthaus geht, dann steht da ein Mensch drin, der Übermenschliches leisten kann. Das ist sehr bewundernswert an ihr», sagte Neureuther mit Blick auf die an diesem Dienstag beginnenden Titelkämpfe in Schladming. «Eine Maria Riesch, wenn die in Form ist oder einen Lauf hat, kann sie genauso fünf Medaillen gewinnen.» Höfl-Riesch hat an diesem Dienstag (11.00 Uhr) im Super-G ihre erste Chance. Ziel des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei den bis zum 17. Februar dauernden Titelkämpfen sind drei Medaillen.

Heldt nimmt «alle» in die Pflicht: Keller bleibt bis Saisonende

Gelsenkirchen (dpa) - Manager Horst Heldt will die sportliche Krise beim FC Schalke 04 definitiv mit dem umstrittenen Chefcoach Jens Keller meistern. «Wir haben gesagt, dass Jens Keller bis zum Saisonende unser Trainer bleibt, und daran halten wir fest. Daran gibt es nichts zu rütteln», betonte Heldt im Interview der «Bild»-Zeitung (Montag). Nach der 1:2-Heimpleite gegen den Bundesliga-Letzten SpVgg Greuther Fürth will der Manager aber alles hinterfragen. Auch sich selbst nimmt er dabei nicht aus. «Ich bin am Endes des Tages der sportlich Verantwortliche und werde mich aus der Verantwortung bestimmt nicht rausnehmen», sagte der 43-Jährige.

Nun offiziell: Rosberg und Hamilton enthüllen neuen Silberpfeil

Jerez de la Frontera (dpa) - Auf der Start- und Zielgeraden der ehemaligen Grand-Prix-Strecke in Jerez de la Frontera haben Nico Rosberg und sein neuer Mercedes-Teamkollegen den Silberpfeil für die kommende Formel-1-Saison enthüllt. Um 13.43 Uhr zogen die beiden vor zig Kamerateams und Fotografen am Montag die schwarze Abdeckung vom Mercedes AMG W04. Rosberg hatte zuvor allerdings per Twitter schon ein Foto des neuen Rennwagens verbreitet, den er zu PR-Zwecken am Vormittag hatte fahren dürfen. «Die allererste Fahrt...sieht großartig aus», kommentierte Rosberg.

Bayern-Stürmer Petersen will in Bremen bleiben

Bremen (dpa) - Der vom FC Bayern ausgeliehene Stürmer Nils Petersen will auch in der kommenden Saison unbedingt für Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga spielen. «Ich würde sehr gerne in Bremen bleiben, das steht fest», sagte der Angreifer dem Sender Radio Bremen. Der 24 Jahre als Stürmer hat für Werder bisher neun Tore geschossen. In der vorherigen Saison kam Petersen für die Bayern nur zu neun Einsätzen und erzielte dabei zwei Treffer. Die Bremer besitzen keine Kaufoption für Petersen. Entscheidend ist auch, was der zukünftige Bayern-Coach Pep Guardiola will. «Der neue Trainer kennt mich wahrscheinlich nicht», sagte Petersen.

Biathlet Birnbacher: Titelkämpfe in Nove Mesto vielleicht letzte WM

Nove Mesto (dpa) - Für Biathlet Andreas Birnbacher könnten die Weltmeisterschaften in Nove Mesto die letzten sein. «Auf alle Fälle werde ich den nächsten Winter noch angehen, Richtung Olympia in Sotschi. Wenn ich merke, ich bin noch gut dabei, dann werde ich schon noch die eine oder andere Saison dranhängen. Aber wenn ich auf dem Zahnfleisch daherkomme, dann höre ich auf», sagte der 31 Jahre alte Skijäger aus Schleching in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. Die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea dagegen sind kein echtes Ziel mehr für ihn. «Ich glaube, da bin ich dann nicht mehr dabei», meinte Birnbacher.

Mona Barthel nach Paris-Sieg nun Weltranglisten-28.

Paris (dpa) - Mona Barthel hat nach ihrem Turniersieg in Paris einen Sprung in der Tennis-Weltrangliste gemacht. Die 22-Jährige aus Neumünster verbesserte sich von Platz 45 auf 28, wie aus dem am Montag veröffentlichen WTA-Ranking hervorgeht. So hoch war sie noch nie platziert. Barthel hatte am Sonntag den zweiten WTA-Turniersieg ihrer Karriere geholt. Beste Deutsche bleibt Angelique Kerber auf Platz sechs. Auch an der Spitze gab es keine Veränderungen. Australian-Open-Siegerin Victoria Asarenka aus Weißrussland führt weiter vor Serena Williams (USA) und Maria Scharapowa (Russland).