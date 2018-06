Belgrad (dpa) - Der serbische Regierungschef Ivica Dacic steckt wegen eingeräumter Mafiakontakte in Schwierigkeiten. Dacic und sein engster Mitarbeiter hätten Ende 2008 von der Drogenbande des Mafiabosses Darko Saric abhörsichere Handys erhalten.

Das berichtete die größte Zeitung «Blic» am Montag in Belgrad. Die Audio- und Videobeweise der Polizei widersprächen der Behauptung von Dacic, er habe von der wahren Identität seines Gesprächspartners als führender Mafioso keine Ahnung gehabt, berichtete die Zeitung «Informer».

Nachdem Dacic am Wochenende Neuwahlen strikt abgelehnt hatte, will heute die Fortschrittspartei (SNS) als Seniorpartner in der Regierung über die Zukunft der Regierung entscheiden.

Fortschrittspartei