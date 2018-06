Belgrad (dpa) - Die Regierung in Serbien wankte, aber sie fiel nicht: Die Fortschrittspartei (SNS) hat am Montag als Seniorpartner in der Regierung vorzeitige Wahlen zum Parlament ausgeschlossen.

Die staatlichen Interessen seien wichtiger als die Interessen der SNS, die sich in einem nie gekannten Hoch bei den Wählern befindet, sagte ihr Vorsitzender Aleksandar Vucic am Montag in Belgrad nach einem Treffen der Parteiführung. Allerdings solle der Kampf gegen die Korruption und die Mafia «ohne Ansehen der Person» weitergehen.

Damit sind die Schwierigkeiten für Regierungschef Ivica Dacic offensichtlich aber noch nicht ausgestanden. Dacic und sein engster Mitarbeiter hätten Ende 2008 von der Drogenbande des Mafiabosses Darko Saric abhörsichere Handys erhalten, berichtete die größte Zeitung «Blic» am Montag in Belgrad. Die Audio- und Videobeweise der Polizei widersprächen der Behauptung von Dacic, er habe von der wahren Identität seines Gesprächspartners als führender Mafioso keine Ahnung gehabt, berichtete die Zeitung «Informer».

Vucic, der sich in den letzten Monaten als Kämpfer gegen die alles beherrschende Korruption einen Namen gemacht hatte, nannte als nächstes Projekt ausdrücklich die Arzneimittelfirma Galenika. In der einst blühenden und heute bankrotten Staatsfirma sollen die Sozialisten von Dacic Hunderte Millionen Euro abgezweigt haben.

