Chicago (AFP) Im US-Bundesstaat Alabama ist ein fünfjähriger Junge weiterhin in der Gewalt seines Kidnappers in einem unterirdischen Bunker. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass das Kind körperlich verletzt worden sei, berichtete die Zeitung "Opelika-Auburn News" am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf die Behörden. Der Junge habe Medikamente, Malbücher, Spielsachen und etwas zu essen bekommen. Die Polizei steht in regelmäßigem Kontakt mit dem Entführer, wobei sie über ein aus dem Bunker ragendes Lüftungsrohr kommunizieren sollen.

