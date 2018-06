Washington (AFP) Ein Irakkriegsveteran der US-Armee ist am Montag nach Behördenangaben beschuldigt worden, einen berühmten Scharfschützen der Eliteeinheit Navy Seals und dessen Freund ermordet zu haben. Chris Kyle, Autor des autobiografischen Bestsellers "American Sniper" und sein Begleiter Chad Littlefield waren am Samstag auf einem Schießstand in Glen Rose im US-Bundesstaat Texas erschossen worden. Es wird angenommen, dass die beiden Opfer den der Tat Verdächtigen Eddie Routh selbst zu den Schießübungen mitgenommen hatten.

