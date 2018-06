Offenbach (dpa) - Warm und bunt sollten sich die Narren in den nächsten Tagen für den Straßenkarneval anziehen, denn es wird kalt und trübe. «Pille» heißt das Tief, das Deutschland Regen, Schnee, Wind und viele Wolken bringt.

Ab Dienstag werde «Pille» kalte Luft aus Norden schicken, sagte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag.

Jeden Tag wird es ein wenig kälter, die höchsten Temperaturen liegen am Dienstag bei drei bis neun, am Mittwoch bei einem bis sieben Grad. Regen und Schnee sind überall möglich. Zu Weiberfastnacht am Donnerstag sind nur noch ein bis fünf Plus-Grade zu erwarten, dazu fallen wieder Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer. «Bis zum Wochenende wird es voraussichtlich noch kälter», sagte Trippler.

Und zum Höhepunkt des Straßenkarnevals am Rosenmontag machen die Meteorologen keine Hoffnung auf Besserung: Tagsüber maximal drei Grad, im Osten Dauerfrost.