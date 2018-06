Oklahoma City (SID) - Auch mit Rückkehrer Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre Negativserie gegen Oklahoma City Thunder fortgesetzt. Beim zweitbesten Team der Liga unterlagen die Texaner mit 91:112 und kassierten gegen den Vorjahresfinalisten somit die neunte Niederlage in Serie. Nowitzki, der wegen Oberschenkelproblemen die vergangenen zwei Partien verpasst hatte, kam auf zehn Punkte. Bester Akteur auf dem Parkett war mit 24 Zählern Oklahomas Russell Westbrook.

"Immer wenn wir den Ball verlieren, bekommen wir Probleme", sagte Nowitzki, der nur drei von elf Würfen getroffen hatte: "Das waren heute viele dumme Ballverluste. Wenn wir dann keine Zeit haben, uns in der Defensive zu ordnen, führt das zu einem Desaster." Mit 20 Siegen aus 48 Spielen liegen die Mavericks in der Western Conference nur auf dem elften Rang. Die Houston Rockets (26 Siege, 23 Niederlagen) belegen Platz acht, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt.

Angeführt von einem überragenden LeBron James behaupteten im Osten derweil die Miami Heat ihre Spitzenposition. Das Starensemble aus Florida besiegte die Charlotte Bobcats mit 99:94 und verbesserte seine Bilanz auf 31 Erfolge (14 Niederlagen). James traf 13 seiner 14 Versuche aus dem Feld und war mit 31 Punkten einmal mehr Matchwinner.