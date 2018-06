Rio de Janeiro (AFP) Eine Woche, nachdem sie dem verheerenden Discotheken-Brand in Brasilien mit 237 Todesopfern entgangen waren, sind zwei junge Brasilianer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach brasilianischen Presseberichten vom Dienstag war die 21-jährige Jessica Lima Rohl, die die Studentenparty im Club "Kiss" in Santa Maria mitorganisiert hatte, nicht zu der Feier gegangen, weil ihr Freund Adriano Veber Stefanel sich in einer anderen Stadt aufhielt und sie nicht allein gehen lassen wollte.

