Düsseldorf (AFP) Bei den Tarifverhandlungen für die gut 50.000 Ärzte an kommunalen Krankenhäusern hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am Dienstag ein Angebot vorgelegt. Wie VKA-Verhandlungsführer Joachim Finklenburg mitteilte, bieten die Krankenhäuser Steigerungen der Gehälter und der Bereitschaftsdienstzahlungen um jeweils zwei Prozent an. Mit diesem Angebot gehe die VKA "bereits an die Schmerzgrenze". Die Grundgehälter lägen damit bei 3921 Euro für Berufsanfänger, 6212 Euro für durchschnittliche Fachärzte und 8170 Euro für Chefarzt-Stellvertreter.

