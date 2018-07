Berlin (AFP) Der in Umfragen vor der italienischen Parlamentswahl führende Politiker Pier Luigi Bersani will im Falle seines Wahlsiegs die wirtschaftlichen Reformen in seinem Land fortführen. "Natürlich haben wir das Schlimmste der Krise überstanden, aber ich bin nicht sicher, dass wir vor künftigen Krisen sicher geschützt wären", sagte Bersani am Dienstag bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Italien müsse sicherstellen, "stabil" zu sein. Die Reformen müssten fortgeführt und sogar verstärkt werden.

